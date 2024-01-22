الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحدها عبَر الجزيرة.. تايوان ترصد 6 مناطيد صينية جديدة فوق المضيق

منذ 8 دقائق
الصين تُجري مناورات عسكرية قرب تايوان - أرشيفية
A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت ستة مناطيد صينية أخرى تحلق فوق مضيق تايوان أمس الأحد، عبَر أحدها الجزيرة، في أحدث واقعة لرصد مناطيد تقول الوزارة إنها شاهدتها فوق مضيق تايوان على مدى الشهر والنصف الماضية.

واتهمت الوزارة هذا الشهر، في بيان شديد اللهجة، الصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بالمناطيد، قبل أيام من الانتخابات التايوانية في 13 يناير/ كانون الثاني.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية، التي رفضت الشهر الماضي التعليق على المناطيد، على الفور على طلب للتعليق. وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب حكومة تايبه.

وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في فبراير/ شباط الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.

وفي الحادث الأخير، الذي كشفت عنه الوزارة اليوم الإثنين، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت إن ستة مناطيد حلقت فوق خط المنتصف في المضيق أمس الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإيراني
إيران.. مجند في الجيش يقتل 5 من رفاقه ويلوذ بالفرار
ترامب ونتنياهو
غزة تحت النار
لوفيغارو: حظوظ بايدن الانتخابية في خطر.. ونتنياهو ينتظر مجيء ترامب
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
غزة تحت النار
وزير الدفاع الإسرائيلي: الدخان سيبقى يلف قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تفاصيل هدنة الـ 48 ساعة الإسرائيلية مع حزب الله.. إما الاستقرار أو تدمير جنوب لبنان!
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لوزير دفاع إسرائيلي سابق عن حكومة نتنياهو ويأجوج ومأجوج!
الحدود اللبنانية الجنوبية
تطوّر لافت جنوبًا.. "إسرائيل" تقترح هدنة على الحدود مع لبنان!