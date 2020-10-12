أحد أتباع المرشد.. علي أكبر ولايتي مرشح قادم للانتخابات الرئاسية بإيران

يبدو أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون حكرا على أتباع المرشد الإيراني علي خامنئي ، وأورق اعتماد أي مرشح ستكون بمقدار الولاء للمرشد .

كشف سياسي إيراني بارز محسوب على التيار المتشدد عن إمكانية ترشح، علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال السياسي المتشدد حسين إبراهيمي، الإثنين، في حديث مع موقع ”نامه نيوز“ الإخباري الإيراني إن ”سجل ولايتي السياسي والدبلوماسي يؤهله للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يتمتع ولايتي بقبول محلي كبير“.

وأضاف إبراهيمي أنه ”في حال تهيأت الظروف في المجتمع لقبول ولايتي، فيمكن حينها أن يكون خيارا قيما للغاية، حيث يمتلك ولايتي شرعية وصلاحيات عديدة للتصدي لمنصب رئيس الجمهورية الإيرانية“، لافتا إلى أن ”اتباع ولايتي لإرشادات المرشد ساهم في تعاون كبار مسؤولي النظام معه، الأمر الذي يجعل من ولايتي شخصا جديرا بالعمل في أرفع منصب تنفيذي في البلاد“.

وحول موقف أعضاء التيارين المتشدد والإصلاحي من ترشح ولايتي للانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر إبراهيمي أن ”شريحة كبيرة من المتشددين تؤيد ولايتي، حتى إن الإصلاحيين يرون أداء ولايتي مقبولا، بل إن بعض الشخصيات الإصلاحية باتوا مناصرين لولايتي“.

وردا على تصريحات بعض الساسة الإيرانيين الذين يرون في ولايتي شخصا غير قادر على رئاسة البلاد نظرا لكبر سنه، أفاد إبراهيمي بأن ”ولايتي يتمتع بصحة جيدة، ويقوم بعمله بشكل جيد، إذ إن موعد تقاعده من العمل السياسي لم يحن ويُمكنه العمل في رئاسة الجمهورية“.

وأعاد تقرير موقع ”نامه نيوز“ التذكير بأبرز أدوار ولايتي للترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ومنها اعتزامه للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005، قبل أن ينسحب لصالح الرئيس الأسبق، هاشمي رفسنجاني.

كما برز اسم ولايتي في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، حيث أجرى عدة مناظرات سياسية مع المرشحين أثبت فيها تقدما ملحوظا، فيما رأى بعض المحللين أن ولايتي قام بتعبيد طريق القصر الرئاسي في هذه الانتخابات لصالح الرئيس الحالي، حسن روحاني.

ويُعرف عن ولايتي مواقفه المتشددة لصالح النظام والمرشد علي خامنئي، وخاصة في القضايا الإقليمية محط اهتمام النظام، كالتواجد الإيراني العسكري في كل من سوريا والعراق.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت في وقت سابق عن اعتزام بعض الشخصيات المحسوبة على التيار المتشدد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أبرزهم رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السابق، عزت الله ضرغامي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي؛ دون تأكيد هذه الشخصيات للأمر حتى الآن.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو من العام المقبل، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي حسن روحاني.