أحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية.. مسيرات في إيران في الذكرى الـ45 للثورة

ردّد مئات الآلاف هتاف “الموت لإسرائيل” في مسيرات بأنحاء إيران خلال إحياء الذكرى الخامسة والأربعين للثورة الإسلامية اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، وأحرق البعض الأعلام الأمريكية والإسرائيلية في ظل استمرار كالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من طهران.

واتهم الرئيس إبراهيم رئيسي في خطاب بثه التلفزيون الولايات المتحدة، العدو اللدود لطهران، وبعض الدول الغربية بدعم “جرائم النظام الصهيوني ضد الإنسانية في غزة”.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الملايين خرجوا في المسيرات وأذاع مقاطع مصورة لحشود كبيرة تهتف “الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا!”، وهي من الطقوس الشائعة خلال المسيرات في ذكرى ثورة 1979 التي أطاحت بالشاه الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة.

ونشرت وسائل إعلام رسمية صورة لبعض المشاركين في المسيرات وهم يعلقون دمية على شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحبل مشنقة.

وتمتد الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أربعة أشهر في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط حيث تشن جماعات متحالفة مع إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد جماعات متحالفة مع إيران في العراق وسوريا واليمن ردا على هجوم قتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة بالأردن.

وحماس جزء من “محور المقاومة” وهو تحالف إقليمي يضم جماعة حزب الله اللبنانية وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل شيعية مسلحة في العراق والحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن.

وأوضحت إيران مرارا أنها لن تنخرط بشكل مباشر في الأعمال العدائية المتعلقة بغزة ما لم تتعرض هي نفسها لهجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، وتقول إن جميع أعضاء الحلف يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.

وشارك في مسيرات اليوم جنود وطلاب ورجال دين ومسؤولون سياسيون وعسكريون كبار. كما تدفقت نساء اتشحن بالسواد مع أطفالهن إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وحمل العديد منهم صور الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.