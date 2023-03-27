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أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحب بقرار نتنياهو

منذ 49 دقيقة
اسرائيل

اسرائيل

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أبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحيبا حذرا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل خطته للتعديلات القضائية وقالت إنها ستعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.

وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في “الحيل أو الخداع” وقال إن لديها “تجربة سيئة” معه في الماضي.

وأضاف في بيان “من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حوارا حقيقيا وعادلا، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحادا، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا”.

    المصدر :
  • رويترز

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