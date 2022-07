أحمدي نجاد يحذر: يتم التحضير لسيناريو خطير لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا

قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد إنه “يتم الإعداد لسيناريو خطير للغاية ضد شعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا”.

وكتب أحمدي نجاد في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد حذرت مرارا وتكرارا من أن أي صراع في المنطقة يلعب لعبة العدو وهو ضد إرادة ومصالح الدول”، مضيفا: “يبدو أن هناك مخططا خطيرا للغاية يتم الإعداد له لشعوب إيران وأذربيجان وأرمينيا”.

I have warned over and over that any conflict in the region is playing the enemy game & against the will & interest of https://t.co/gFmEIRO3Yp seems that a very dangerous scenario has been cooked up against the people of #Iran,Azerbaijan and #Armenia.

