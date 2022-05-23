أخبار مطمئنة من الصحة العالمية بشأن تحور فيروس جدري القردة

قالت مسؤولة تنفيذية بارزة بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط أفريقيا لم يتغير.

وقالت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين إن التحورات أقل عادة مع هذا الفيروس لكن التسلسل الجيني للحالات سيساعد في التعرف بشكل أفضل على موجة الانتشار الراهنة وفهمها.

ورصدت منظّمة الصّحة العالمية، حتى الآن اثنتين وتسعينَ إصابة مؤكّدة من جدري القِرَدَة، في كل من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والسويد. كما سجلت إسرائيل أوّل حالةٍ في الشّرق الأوسط لرجلٍ ثلاثِينيّ عائد من أوروبا. وقال مستشارٌ كبيرٌ في منظمة الصحة العالميّة، إنّ المنظمة تعمل على تقديم المزيد من التوجيهات للدول للحدّ من انتشار جدري القِرَدَة، وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال الصيف.

رئيس المجموعة الاستشارية والاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية ديفيد هايمان، أشار لوكالة رويترز، إلى أنّ لجنةً دولية من الخبراء اجتمعت لدراسةِ أعراض المرض وطرق انتقالِهِ، إضافة إلى محاولة معرِفةِ الحالات الأكثر عرضة للخطر.

تشمل أعراض المرض، الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه جدري الماء على اليدين والوجه. ويمكن أن ينتقل من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، أو من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف. ويُشفى المُصابونَ بعدَ أسبوعين أو أربعة أسابيع كحدّ أقصى، وفق منظمة الصّحة العالمية.