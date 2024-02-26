أخطأ هدفه.. الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا على ناقلة‭ ‬أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم الاثنين أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة إم في تورم ذور في خليج عدن في 24 فبراير شباط. وأضافت القيادة في منشور على موقع إكس أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات/نفط أمريكية ترفع علم الولايات المتحدة، وسقط في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وقالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أمس الأحد إنها استهدفت الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت القيادةالمركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أسقط أيضا اثنتين من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر أمس ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.