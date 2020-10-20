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“أخطر من النووي”.. العالم اليوم أمام سلاح أكبر وأكثر تدميراً!!

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2020 10:34 مساءً
العالم اليوم أمام سلاح أكبر وأكثر تدميراً من السلاح النووي

العالم اليوم أمام سلاح أكبر وأكثر تدميراً من السلاح النووي

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على طول العقود الماضية، تربع السلاح النووي كقوة ردع مخيفة لدى دول العالم، نتيجة للقوة التدميرية والتخريبية التي يمكن أن يحدثها في حال استخدامه في الحروب، ولكن يبدو أننا أمام سلاح أحدث وأخطر سيغير في قواعد الاشتباكات السياسية والعسكرية.

وقد كشف مسؤول إسرائيلي، أمس الاثنين، عن سلاح موجود حاليا قد يكون أخطر من الهجمات باستخدام الأسلحة النووية”.

وقال رئيس هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية، يغال أونا، في حديثه خلال ندوة نظمتها جامعة تل أبيب في إطار “أسبوع السايبر العاشر”، إن الأسلحة السيبرانية بسيطة مثل الرمح، إذ أن “تطويرها سهل نسبيا”، مضيفا: “فهي عبارة عن كود من الأحرف والأرقام”، وذلك حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأشار إلى أن “الأضرار التي قد تلحقها، قد تكون بحجم الأضرار من الأسلحة النووية، أو حتى أكبر منها”، وأورد على سبيل المثال هجمات سيبرانية على محطات كهرذرية، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى كوارث نووية كبرى.

وتحدث المسؤول الأمني الإسرائيلي كذلك عن اتفاق التعاون مع الإمارات في المجال السيبراني، والاتفاق المماثل الذي يرتقب توقيعه مع البحرين، معتبرا إياهما مثالا على تطوير الأمن السيبراني الجماعي من خلال الشراكة بين الدول.

وبشأن إيران وموقفها من الاتفاق الإسرائيلي مع دول عربية، قال يغال أونا إن “وسائل الإعلام الإيرانية شنت حملة دعائية ضده وضد مسؤولين في الإمارات ضمن الجهود الإيرانية لتشويه صورة الاتفاقات بين إسرائيل ودول عربية”.

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