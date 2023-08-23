أداء متباين لبورصات الخليج قبل اجتماع البنوك المركزية

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداء متباينًا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية، مع استمرار تراجع المؤشر القطري للجلسة الثالثة.

وتترقب الأسواق تلميحات عن مستقبل أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول في ولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأميركي فيما يخص أسعار الفائدة، إذ أن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات منها الدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعومًا بصعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.

وربح مؤشر دبي 0.8 بالمئة مع زيادة سهم إعمار العقارية القيادي 1.9 بالمئة وارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة في طريقه للهبوط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات الذي خسر اثنين بالمئة.

ومن ناحية أخرى، قفز سهم شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في أولى جلسات تداوله 17.1 بالمئة من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.17 ريال (0.5954 دولار).