أداء متباين لبورصات الخليج مع ترقب اجتماع المركزي الأميركي

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداء متباينًا اليوم الثلاثاء، وسط انخفاض أسعار النفط وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيوقف على الأرجح رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يقدم محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المزيد من الدلائل حول السياسة النقدية، بعد أن عززت الأدلة على تباطؤ التضخم التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية قد وصلت لذروتها. ومن المقرر نشر المحضر في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة منهيا خسائر الجلسة السابقة بدعم من صعود سهم صناعات قطر 1.8 بالمئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي ثلاثة بالمئة.

كما صعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة مرافق 1.7 بالمئة وشركة المطاحن الأولى 3.2 بالمئة.

ولكن في أبوظبي هبط المؤشر 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة وسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) 1.1 بالمئة.

وبالمثل هبط المؤشر في دبي 0.4 لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة وسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.1 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، إذ تراجع سعر خام برنت 0.5 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة بدعم من قفزة لسهم المصرية للاتصالات بلغت 4.5 بالمئة وارتفاع سهم مصر لإنتاج الأسمدة 4.3 بالمئة.