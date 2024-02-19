الأثنين 9 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدنوك: استراتيجيتنا ترتكز على إنتاج الغاز

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين بأن استراتيجية الشركة ترتكز على إنتاج الغاز وإنها تعتبر مصر سوقا بها الكثير من الإمكانات.

وأدلى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، بهذه التصريحات خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة.

ولدى أدنوك، عملاق النفط الإماراتي، استراتيجية نمو دولية تركز على الغاز والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وقالت أدنوك الأسبوع الماضي إنها ستؤسس مشروعا مشتركا مع شركة بي.بي العالمية الكبرى في مصر مع التركيز في البداية على الغاز الطبيعي.

وتسعى أدنوك إلى تنمية أعمالها في مجال الغاز محليا وخارجيا، وتصف الغاز الطبيعي بأنه وقود انتقالي إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتستهدف شركة بي.بي تخفيض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019 غير أنها تواصل الاستثمار بكثافة في الوقود الأحفوري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جوزيب بوريل
غزة تحت النار
جوزيب بوريل: أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة
الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"
السيسي: تراجعت إيرادات قناة السويس بين 40 و50% بسبب الأحداث العالمية
أحد اجتماعات مجلس الأمن
غزة تحت النار
مشروع قرار أمريكا في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية
خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
صاروخ ألماس يستهدف دبابة إسرائيلية
فيديو.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن صاروخ حزب الله "ألماس"
صورة من مقطع الفيديو
فيديو تحذيري من حزب الله لإسرائيل.. "من كريات شمونة إلى إيلات"!