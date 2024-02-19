أدنوك: استراتيجيتنا ترتكز على إنتاج الغاز

قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين بأن استراتيجية الشركة ترتكز على إنتاج الغاز وإنها تعتبر مصر سوقا بها الكثير من الإمكانات.

وأدلى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، بهذه التصريحات خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة.

ولدى أدنوك، عملاق النفط الإماراتي، استراتيجية نمو دولية تركز على الغاز والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وقالت أدنوك الأسبوع الماضي إنها ستؤسس مشروعا مشتركا مع شركة بي.بي العالمية الكبرى في مصر مع التركيز في البداية على الغاز الطبيعي.

وتسعى أدنوك إلى تنمية أعمالها في مجال الغاز محليا وخارجيا، وتصف الغاز الطبيعي بأنه وقود انتقالي إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتستهدف شركة بي.بي تخفيض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019 غير أنها تواصل الاستثمار بكثافة في الوقود الأحفوري.