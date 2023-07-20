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"أدنوك": اكتمال حفر أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون

منذ 18 دقيقة
أدنوك

أدنوك

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم الخميس، عن اكتمال حفر أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وقالت شركة أدنوك الإماراتية على حسابها بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن مشروعها الرائد عالمياً لتخزين ثاني أكسيد الكربون يحقق إنجازاً جديداً.

وأضافت الشركة: لقد أكملنا حفر البئر، ونستعد للتشغيل، حيث سيتم التقاط ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا في الإمارات، وتخزينه بشكل آمن ودائم في أعماق الأرض”.

وأكدت أدنوك، “نحن الآن نمضي قُدماً للتحضير لمرحلة تشغيل البئر، والتي ستحتجز ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه من عمليات شركة فرتيجلوب في الإمارات بأمان وبشكل دائم تحت الأرض”.

وأوضحت” هذا المشروع هو واحد من العديد من المشاريع التي يجري العمل بها لتسريع خفض انبعاثات الكربون من عمليات “أدنوك” وتوريد المنتجات منخفضة الكربون للعملاء حول العالم”.

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