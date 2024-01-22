أدنوك الإماراتية ترفع الاستثمار في مشاريع الحلول "منخفضة الكربون" لـ 23 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (الاثنين 22-1-2024) إنها رفعت المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 23 مليار دولار (84.4 مليار درهم)، من 15 مليار دولار كانت مستهدفة قبل ذلك.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة والذي ترأسه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وذكرت الشركة في بيان أن زيادة المبلغ المخصص سيجعل “مجالات الاستثمار تشمل تطوير وتنمية أعمال الشركة محليا ودوليا في مجال إدارة الكربون”.

وقالت إن رئيس الدولة وجه “بتعزيز النمو في قطاعات أعمال أدنوك المتنوعة، وضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي”.

وأشارت إلى أنها تهدف لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030 والمتمثلة في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة، وأيضا تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045.

ووافقت أدنوك في أواخر عام 2022 في اجتماع لمجلس الإدارة على خطة عمل خمسية وإنفاق رأسمالي قدره 550 مليار درهم (150 مليار دولار) للفترة من 2023 إلى 2027. كما قدمت الموعد المستهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا ليكون عام 2027 بدلا من عام 2030.

وقالت أدنوك اليوم الاثنين إنها “هدف الشركة بإعادة توجيه 178 مليار درهم (48.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة استند إلى نجاحها في إعادة توجيه 41 مليار درهم (11.2 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال عام 2023، الذي نجح كذلك في توفير 6500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي”.

وأضافت أنه بذلك “ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 187 مليار درهم (51 مليار دولار)، كما يرتفع العدد الإجمالي لمواطني دولة الإمارات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 11500 مواطن، منذ بداية البرنامج”.

وقالت أدنوك إنها “وقعت منذ عام 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم (16.9 مليار دولار)، مما سيمكنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليا بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2027”.