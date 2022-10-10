الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدنوك الإماراتية تفتتح مكتبا تجاريا في سويسرا

منذ 4 دقائق
شركة أدنوك

شركة أدنوك

A A A
طباعة المقال

قالت أربعة مصادر مطلعة إن من المنتظر أن تفتتح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مكتبا في جنيف العام المقبل ومكتبا تمثيليا في لندن.

وامتنعت أدنوك عن التعليق. وتؤسس الشركة قسما تجاريا منذ عام 2018، ولديها قسمان: مشروع مشترك مع شركتي إيني الإيطالية و(أو.إم.في) النمساوية لتغطية الأنشطة المرتبطة بالخام والمنتجات، والآخر لمتابعة سوق الأوراق.

وقال مصدران إن عملية فتح مكتب في جنيف جارية بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ المكتب التجاري العمل في شهر مايو آيار من العام المقبل تقريبا.

وقال مصدر رابع مطلع “إنها جزء من جهود النمو لتوسيع العمليات في مراكز تجارية رئيسية”.

كما أجرت أدنوك محادثات مبكرة للاستحواذ على مجموعة جانفور السويسرية لتجارة الطاقة أو شراء حصة فيها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد الهجمات الصاروخية الروسية... الطاقة الأوكرانية توقف صادرات الكهرباء
عبد الفتاح البرهان
البرهان: القوات المسلحة السودانية ستظل بعيدة عن العمل السياسي
أحمد نواف الصباح
الكويت.. رئيس الوزراء يبدأ مشاورات برلمانية لتشكيل حكومته

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
نجيب ميقاتي وجبران باسيل
هذا ما قاله عون لميقاتي فغضب.. وأسبوعٌ فاصل