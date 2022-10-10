أدنوك الإماراتية تفتتح مكتبا تجاريا في سويسرا

قالت أربعة مصادر مطلعة إن من المنتظر أن تفتتح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مكتبا في جنيف العام المقبل ومكتبا تمثيليا في لندن.

وامتنعت أدنوك عن التعليق. وتؤسس الشركة قسما تجاريا منذ عام 2018، ولديها قسمان: مشروع مشترك مع شركتي إيني الإيطالية و(أو.إم.في) النمساوية لتغطية الأنشطة المرتبطة بالخام والمنتجات، والآخر لمتابعة سوق الأوراق.

وقال مصدران إن عملية فتح مكتب في جنيف جارية بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ المكتب التجاري العمل في شهر مايو آيار من العام المقبل تقريبا.

وقال مصدر رابع مطلع “إنها جزء من جهود النمو لتوسيع العمليات في مراكز تجارية رئيسية”.

كما أجرت أدنوك محادثات مبكرة للاستحواذ على مجموعة جانفور السويسرية لتجارة الطاقة أو شراء حصة فيها.