أدنوك التجارية تشتري شحنات من خام زاكوم العلوي

كشفت مصادر تجارية اليوم الأربعاء أن الذراع التجارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اشترت عدة شحنات للتحميل في يونيو حزيران من خام زاكوم العلوي الإماراتي من السوق الفورية، ما قلص إمدادات الشرق الأوسط.

وأضافت أن شركة أدنوك التجارية اشترت ما لا يقل عن أربع شحنات من الخام المتوسط-العالي الكبريت من شركة إكسون موبيل وشركة التجارة العمانية أو.كيو وريبسول وأرامكو للتجارة بعلاوات تتراوح بين 2.20 و2.30 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي وبزيادة دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وقالت أدنوك إنها لا تعلق على مثل هذه الأمور. وعادة لا تعلق شركات النفط الأخرى على الصفقات التجارية.

وتأتي المشتريات بعد أن خفضت أدنوك صادرات خام زاكوم العلوي بشدة في مارس آذار من خلال تحويل الإمدادات إلى مصفاة الرويس التابعة لها والتي أكملت في الآونة الأخيرة عملية تحديث لمعالجة النفط الثقيل وتحويله إلى منتجات أعلى جودة.

وفي أواخر العام الماضي، خفضت أدنوك أيضا الإمدادات السنوية من خام زاكوم العلوي للمشترين الآسيويين في 2024 استعدادا لتلبية احتياجات المصفاة المطورة من الخام.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات كبلر أن صادرات خام زاكوم العلوي في أبريل نيسان تحوم حول 550 ألف برميل يوميا، قرب 545 ألفا المسجلة في مارس آذار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وقلص انخفاض العرض عدد الشحنات من خام أبوظبي التي يمكن تسليمها خلال عملية تقييم الأسعار التي تجريها شركة ستاندرد اند بورز بلاتس لخام دبي.

وأظهرت بيانات تجارية أن ذلك أدى إلى تسليم المزيد من خام مربان، إذ باعت شركتا بتروتشاينا وريلاينس عشر شحنات من خام أبوظبي الخفيف الحامض حتى الآن هذا الشهر.