أدنوك تحقق نجاحًا ملحوظًا بجمع 935 مليون دولار من بيع أسهم وحدة الحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان اليوم الخميس إنها جمعت 935 مليون دولار من طرح 5.5 بالمئة جديدة من إجمالي أسهم رأس المال في وحدة الحفر التابعة لها، أدنوك للحفر، لمؤسسات استثمارية.

وتشمل الصفقة، التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، بيع 880 مليون سهم بقيمة 3.90 درهم بخصم 5.6 بالمئة عن سعر الإغلاق البالغ 4.13 درهم في 22 مايو أيار الماضي.

ويأتي ذلك بعد الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر قبل أكثر من عامين، عندما قامت الشركة بتسعير أسهمها عند 2.3 درهم للسهم، لتجمع 1.1 مليار دولار. وقفز السهم نحو 30 بالمئة في أول طرح له في البورصة.

وقالت أدنوك إن الصفقة ستساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة إلى 16.5 بالمئة، وأوضح البيان إن الصفقة شهدت إقبالا قويا من المستمرين في أكبر عملية بناء سجل الأوامر المسرع لشركة مدرجة في الأسواق المالية في الإمارات.

وأوضحت أدنوك في البيان أنها ستواصل الاحتفاظ بأغلبية أسمها التي تشكل 78.5 بالمئة في الشركة، ووافقت أيضا على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح.

وقالت أدنوك إنه من المتوقع بعد استكمال الطرح أن يؤدي التداول الحر على أسهم الشركة إلى الإدراج على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (إم.إس.سي.آي). وأضافت أنه من المتوقع تنفيذ ذلك خلال المراجعة ربع سنوية القادمة مع مراعاة استيفاء أدنوك للحفر لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.

ويقوم بنك الاستثمار المصري إي.إف.جي هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وجي بي مورجان للأوراق المالية بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح.

وأضافت أدنوك أنه من المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو أيار أو في تاريخ قريب منه.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)