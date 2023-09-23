أدنوك تخطط لبناء عشر محطات وقود في مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية بدر سعيد اللمكي إن الشركة تخطط لأن يكون لها عشر محطات وقود تحمل علامتها التجارية في مصر بنهاية العام الجاري.

وقال اللمكي لرويترز اليوم السبت إن هذا يأتي في إطار الشراكة التي وقعتها مع توتال إنرجيز في فبراير شباط للاستحواذ على خمسين بالمئة من أنشطتها في مصر، موضحا أنهما تمتلكان في السوق المصرية 240 محطة وقود حتى الآن.

وأضاف أنه تم تدشين ثلاث من هذه المحطات التي باتت تحمل العلامة التجارية لأدنوك، وهو ما يشمل تقديم الخدمات المصاحبة للتزويد بالوقود مثل تغيير الزيوت وغسيل السيارات وخدمة المتاجر الخاصة بها “واحة أدنوك”.

وقال اللمكي “يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، تعزيزا لرؤيتنا لأن نصبح مزودا إقليميا رائدا لحلول التنقل. وباعتبارنا شركة تركز على المستقبل، فإننا نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية احتياجات عملائنا ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقميا إلى السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا”.

ويشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضم أكثر من 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجر للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.