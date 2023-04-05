قال مصدران مطلعان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إحياء خطط إصدار سندات مقومة بالدولار بعد أكثر من عام من إنشائها وحدة إصدار سندات للاستفادة من أسواق رأس المال.

وأسست الشركة وحدة أدنوك مربان لإصدار سندات الدين في يناير كانون الثاني 2022 وكلفت بنكي جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي بعقد اجتماعات مع المستثمرين وقتها.

لكن أسواق أدوات الدين شهدت اضطرابات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في الشهر التالي وظلت في تقلبات لأغلب العام الماضي.

وقال أحد المصدرين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر لم يعلن بعد، إن أدنوك عقدت محادثات مع بنوك بشأن الإصدار المزمع.

وأشار المصدران إلى أن اتفاقا بشأن الإصدار قد يتم بعد عيد الفطر لكنهما لم يحددا تاريخا بعينه لإصدار محتمل.

وأضافا أن الإصدار سيعتمد على ظروف السوق واتخاذ أدنوك لقرار نهائي بشأنه.

وأحجمت أدنوك عن التعليق.

وفي عرض توضيحي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز العام الماضي قال كلاوس فروليك رئيس قطاع الاستثمار في مجموعة أدنوك “برنامج السندات ليس ضرورة حتمية لإعادة تمويل قروض مصرفية بل خطوة استباقية”.

وأشار وقتها إلى أن الشركة تعتزم دخول السوق بأحجام إصدارات “في حدود ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنويا”.

وقال مصرفيون إن أدنوك فكرت مرارا من قبل في إصدار سندات وفي وجاهة الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خصوصا مع تحقيقها لأرباح كبيرة غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات المُصدر الكبير في أوبك قمة الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ كوب28 قرب نهاية العام الجاري.

وعينت الإمارات الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك سلطان الجابر ليترأس كوب28 مما أثار انتقادات من نشطاء ينادون بالتصدي لتغير المناخ.

وقال الجابر من قبل إن أولويته ستكون الإبقاء على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية وإن مكافحة تغير المناخ يحتاج لجبهة موحدة.