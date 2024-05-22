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"أدنوك" تستثمر في موزامبيق لأول مرة بالاستحواذ على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال

منذ 33 دقيقة
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، أنها استحوذت على حصة شركة (جالب) البالغة عشرة بالمئة في امتياز المنطقة 4 الواقعة ضمن حوض (روفوما) في موزامبيق، وهو أول استثمار للشركة في الدولة الأفريقية.

وذكرت أدنوك في بيان أن الخطوة ستُمكنها من الاستفادة من احتياطيات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنويا.

ولم تفصح أدنوك عن قيمة الصفقة.

ويتضمن امتياز المنطقة 4 محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة حاليا، بالإضافة إلى محطتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال كورال نورث العائمة وروفوما البرية المخطط تطويرهما.

    المصدر :
  • رويترز

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