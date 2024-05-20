"أدنوك" تشترى حصة في منشأة "ريو غراندي" للغاز المسال وتوقع اتفاقية توريد

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين 20 أيار/مايو 2024، إنها استحوذت على حصة 11.7 بالمئة في المرحلة الأولى من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال ريو جراندي المملوكة لشركة نيكست ديكيد ودخلت في اتفاقية توريد غاز طبيعي مسال مدتها 20 عاما.

وتحاول أرامكو السعودية وأدنوك استغلال مواردهما من الوقود الأحفوري قدر المستطاع، ومع توقع نمو الطلب على الوقود المسال بالتبريد 50 بالمئة بحلول عام 2030 فإنهما تستغلان الفرص المتاحة في الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بالنظر لما تصدره من كميات قياسية لأوروبا.

وبعد ضغوط من نشطاء في العمل المناخي، أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير كانون الثاني النظر بشأن الطلبيات التي كانت تنتظر قرارا بشأنها وكذلك تلقي طلبيات في المستقبل لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروعات جديدة.

كما أبرمت أدنوك ونيكست ديكيد اتفاقية توريد مدتها 20 عاما لتوريد 1.9 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.