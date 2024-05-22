أدنوك تعلن عزمها طرح 5.5% إضافية من أدنوك للحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء عزمها طرح حصة ثانوية تبلغ نحو 5.5 بالمئة أدنوك للحفر بعد أكثر من عامين من بيع حصة في طرح عام أولي جمعت خلاله 1.1 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان أن الطرح سيتم “من خلال عملية بناء سجل الأوامر لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة”.

وأغلق سهم أدنوك للحفر عند 4.13 درهم (1.12 دولار) اليوم الأربعاء وبذلك السعر تبلغ قيمة الحصة المطروحة البالغة 5.5 بالمئة نحو 989.6 مليون دولار.

وأضافت أدنوك أن عملية بناء سجل الأوامر للاكتتاب على نحو 880 مليون سهم ستبدأ “على الفور” وتنتهي في 23 مايو أيار أو قبل ذلك، وبعد ذلك سيتم تحديد سعر الطرح والعدد النهائي للأسهم المباعة.

وأشارت إلى أن زيادة حجم الحصة المعروضة للتداول الحر من المتوقع أن يؤدي إلى إدراج الشركة على مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة “المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة”.

وبلغت حصة أدنوك 84 بالمئة من شركة أدنوك للحفر بعد بيع 11 بالمئة في الطرح العام الأولي في أكتوبر تشرين الأول 2021 فيما تمتلك بيكر هيوز خمسة بالمئة.

وبلغ سعر السهم في الطرح العام الأولي 2.3 درهم وارتفع بنحو 30 بالمئة مع بداية التداول.

وذكرت شركة النفط الحكومية العملاقة أن عملية الطرح الجديدة “تدعم التزام أدنوك بتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة”

ويقوم بنك الاستثمار المصري إي.إف.جي هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وجي بي مورجان للأوراق المالية بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)