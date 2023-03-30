الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدنوك للغاز تسجل زيادة في الأرباح السنوية غير المدققة

منذ ساعة واحدة
شركة أدنوك

شركة أدنوك

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أدنوك للغاز، الخميس، تحقيق زيادة بنسبة 32 بالمئة في أرباحها الأساسية الأولية غير المدققة لعام 2022، بدعم من بيئة التسعير المحسنة وظروف السوق القوية وزيادة حجم المبيعات.

وجمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 2.5 مليار دولار هذا الشهر عن طريق بيع حصة خمسة بالمئة في أدنوك للغاز إلى مستثمرين عبر طرح عام أولي.

وقالت أدنوك للغاز في إفصاح للبورصة إن الأرباح المعدلة غير المدققة للشركة للعام الماضي بلغت 8.7 مليار دولار ارتفاعا من 6.6 مليار في 2021.

وبدأت أدنوك للغاز عملياتها في الأول من يناير كانون الثاني عبر دمج أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز الطبيعي المسال وأدنوك للغازات الصناعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الصيني
الصين مستعدة للعمل مع الجيش الروسي على عدة جبهات
أوروبا تتجه نحو الركود
أسهم أوروبا تفتح على أعلى مستوى في أسبوعين
روسيا تتقدم في باخموت
القوات الروسية تتقدم في باخموت.. وخيرسون تحت القصف

الأكثر قراءة

هزة أرضية
بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
سامي الجميل
"إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري