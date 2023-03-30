أدنوك للغاز تسجل زيادة في الأرباح السنوية غير المدققة

أعلنت شركة أدنوك للغاز، الخميس، تحقيق زيادة بنسبة 32 بالمئة في أرباحها الأساسية الأولية غير المدققة لعام 2022، بدعم من بيئة التسعير المحسنة وظروف السوق القوية وزيادة حجم المبيعات.

وجمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 2.5 مليار دولار هذا الشهر عن طريق بيع حصة خمسة بالمئة في أدنوك للغاز إلى مستثمرين عبر طرح عام أولي.

وقالت أدنوك للغاز في إفصاح للبورصة إن الأرباح المعدلة غير المدققة للشركة للعام الماضي بلغت 8.7 مليار دولار ارتفاعا من 6.6 مليار في 2021.

وبدأت أدنوك للغاز عملياتها في الأول من يناير كانون الثاني عبر دمج أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز الطبيعي المسال وأدنوك للغازات الصناعية.