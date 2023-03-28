الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدنوك وبي.بي تقدمان عرضا للاستحواذ على 50% من نيوميد للطاقة

منذ 7 دقائق
شركة أدنوك

شركة أدنوك

A A A
طباعة المقال

قدمت بي.بي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الثلاثاء، عرضا للاستحواذ بالشراكة على 50 بالمئة من شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية مقابل نحو أربعة مليارات دولار.

ويتضمن العرض الاستحواذ على أسهم نيوميد الحرة المدرجة وتحويلها لشركة خاصة، وستمنح الصفقة بي.بي وأدنوك موطئ قدم في قطاع الطاقة الإسرائيلي المتنامي.

وقالت الشركتان إنهما تعتزمان تأسيس مشروع مشترك “يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت نيوميد في بيان إن سعر العرض 12.05 شيقل (3.38 دولار) للسهم، وهو ما ينطوي على علاوة 72 بالمئة فوق السعر في السوق قبل الصفقة، بإجمالي 14.1 مليار شيكل أي ما يعادل 3.96 مليار دولار.

وبعد إتمام الصفقة، ستصبح نيوميد شركة خاصة مملوكة بالتساوي لكل من مشروع بي.بي وأدنوك المشترك ومجموعة ديليك التي تمتلك الخمسين بالمئة الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تصاعد الاحتجاجات في فرنسا
موجة جديدة من الإضرابات تعم فرنسا رفضا لرفع سن التقاعد
الجيش الروسي- رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتقدم في محيط أفدييفكا.. وباخموت مطوقة بشكل شبه كامل
صواريخ روسية- أرشيفية
هل يفعلها بوتين وينشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!