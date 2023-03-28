أدنوك وبي.بي تقدمان عرضا للاستحواذ على 50% من نيوميد للطاقة

قدمت بي.بي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الثلاثاء، عرضا للاستحواذ بالشراكة على 50 بالمئة من شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية مقابل نحو أربعة مليارات دولار.

ويتضمن العرض الاستحواذ على أسهم نيوميد الحرة المدرجة وتحويلها لشركة خاصة، وستمنح الصفقة بي.بي وأدنوك موطئ قدم في قطاع الطاقة الإسرائيلي المتنامي.

وقالت الشركتان إنهما تعتزمان تأسيس مشروع مشترك “يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت نيوميد في بيان إن سعر العرض 12.05 شيقل (3.38 دولار) للسهم، وهو ما ينطوي على علاوة 72 بالمئة فوق السعر في السوق قبل الصفقة، بإجمالي 14.1 مليار شيكل أي ما يعادل 3.96 مليار دولار.

وبعد إتمام الصفقة، ستصبح نيوميد شركة خاصة مملوكة بالتساوي لكل من مشروع بي.بي وأدنوك المشترك ومجموعة ديليك التي تمتلك الخمسين بالمئة الأخرى.