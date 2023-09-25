"أدنوك" و"طاقة" تنجزان صفقة تمويل مشروع إمدادات المياه المستدامة

أعلنت شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اليوم الاثنين، عن تأمين تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار لمشروعهما الذي يهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات أدنوك البرية.

والمشروع الذي تم الإعلان عنه في مايو أيار يهدف إلى تطوير منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر لعمليات أدنوك البرية في حقلي باب وبوحصا في أبوظبي، في إطار مساعي الشركة لخفض الانبعاثات الضارة من أعمالها.

وأشارت الشركتان في إفصاح للبورصة إلى أن مجموعة مؤلفة من تسعة بنوك محلية وعالمية ستمول المشروع “عبر توفير مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية”.

والبنوك المشاركة في تمويل المشروع هي بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وبنك ناتيكسيس وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات للتنمية وبنك وربة.

وسيتولى كونسورتيوم يتألف من أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو أعمال إنشاء منشأة لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.

وتمتلك أدنوك وطاقة معا حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51 بالمئة (25.5 بالمئة لكل منهما) فيما يمتلك كونسورتيوم الإنشاء الحصة المتبقية فيها وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية.