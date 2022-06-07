أدنى مستوى منذ عامين.. العملة الإيرانية تسجل هبوطاً جديداً أمام الدولار

سجلت العملة الإيرانية هبوطاً جديداً اليوم الثلاثاء هو الأعلى منذ عامين، حيث اقترب الدولار في السوق الحرة للعملات الأجنبية في إيران، حاجز الـ32 ألف تومان.

وبحسب موقع “بن بست” الإيراني، الذي ينشط في مجال مراقبة أسعار العملات الرقمية، فقد تم تداول الدولار اليوم الثلاثاء بسعر 31 ألفا و950 تومان للدولار الواحد. كما وصل سعر اليورو إلى أكثر من 34 ألفا و100 تومان.

ويأتي هذا بينما أعلنت مكاتب الصيرفة المعتمدة لدى البنك المركزي الإيراني، أن سعر الدولار الأميركي وصل إلى 26 ألفا و504 تومانات، واليورو يصل إلى 28 ألفا و622 تومان.

وشهدت أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في السوق الحرة للعملات الصعبة في إيران، وقد وصل سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهرا الماضية.

وتزامنا مع ارتفاع أسعار الدولار، تزايدت المداهمات الأمنية على العاملين في سوق العملات بإيران خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي ارتفاع أسعار الدولار في إيران، بعدما أعلنت وزارة النفط الإيرانية مؤخرًا أن تحويل عائدات النقد الأجنبي من صادرات النفط ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية، ارتفعت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين أكثر من 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت وزارة النفط الإيراني أن عائدات صناعة البتروكيماويات الإيراني ارتفعت في الفترة المذكورة، من 1.5 مليار إلى مليارين و450 مليون دولار.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية سابقا أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لعدة أضعاف، والذي يمثل تحديًا جديدًا أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، قد أثر على أسواق الدولار والذهب في البلاد.