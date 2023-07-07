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أدنى مستوى منذ عامين.. انخفاض في أسعار الغذاء العالميّة في حزيران

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2023 11:47 صباحًا
أسعار الغذاء العالميّة - تعبيرية

أسعار الغذاء العالميّة - تعبيرية

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انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إنّ مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وكانت قراءة مايو/ أيار في الأصل 124.3.

وقراءة يونيو/ حزيران هي الأدنى منذ أبريل/ نيسان 2021، وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 بالمئة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس/ آذار 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 بالمئة عن مستويات عام 2022.

وقالت الفاو إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 بالمئة إلى 783.3 مليون طن.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 بالمئة على أساس شهري، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 بالمئة عن مايو أيار، مسجلا أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8 بالمئة مقارنة بشهر مايو أيار بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.

    المصدر :
  • رويترز

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