أدنى مستوى منذ نصف قرن.. طلبات إعانات البطالة في أميركا إلى انكماش

سجلت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، الاسبوع الماضي، أدنى مستوى لها منذ العام 1969، مما يعزز التوقعات في تحسن سوق العمل الذي سيستمر في تعزيز تضخم الأجور.

ووفقاً لموقع فوربس، فقد تراجعت الطلبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية بمقدار 28 ألفًا إلى 187 ألفًا معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 19 مارس/ اذار، مع انخفاض كبير في ولايات كاليفورنيا وميشيغان وكنتاكي وإلينوي.

وتزامن هذا التراجع مع رفع قيود كوفيد-19 في أنحاء البلاد التي شهدت انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد بلوغها مستوى قياسيا بلغ أكثر من 6 ملايين إصابة في أوائل أبريل/ نيسان 2020.

ويعاني السوق من نقص حاد في العمالة، حيث كان هناك 11.3 مليون وظيفة شاغرة في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، مع تسجيل 1.8 منصب شاغر لكل شخص عاطل عن العمل.

ويؤدي هذا الاختلال بين الطلب على العمالة والعرض إلى تعزيز نمو الأجور، ما يوفر بعض الحماية للأسر ضد ارتفاع أسعار البنزين، فضلاً عن تغذية التضخم المرتفع.

أظهر تقرير المطالبات الأسبوعي، أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات انخفض إلى 1.4 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس/ اذار، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 1970، مما خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.8% في الشهر الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى أن تقرير حالة التوظيف لشهر مارس/ اذار من المرجح أن يكون مماثلاً للتقرير الأخير.

رفع الفائدة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي معدّل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قد تدفع القوة في سوق العمل الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في اجتماع السياسة القادم في مايو/ ايار.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الاثنين إن على البنك المركزي الأميركي أن يتحرك “بسرعة” لرفع الفائدة وربما “بقوة أكبر” لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح راسخًا.

ولا مؤشرات حتّى الآن على أن حرب روسيا ضد أوكرانيا، التي دفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية وأدت إلى تفاقم الضغط على سلاسل التوريد العالمية، قد أثرت على سوق العمل ونشاط الأعمال.

تراجع طلبيات السلع

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة، أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، انخفضت بنسبة 0.3 % في فبراير/ شباط، لكن البيانات الخاصة بشهر يناير تم تعديلها صعوديًا لتظهر تسارع ما يسمى بطلبات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 1.3% بدلاً من 1.0% كما ورد سابقًا.

عكس انخفاض الشهر الماضي انخفاضًا في طلبات شراء الآلات والمعادن الأولية والمعادن المصنعة بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية.

بينما ارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.5% الشهر الماضي. كما تم تعديل بيانات يناير/ كانون الثاني بالزيادة لتظهر زيادة الشحنات بنسبة 2.1% في يناير/ كانون الثاني بدلاً من النسبة المقدرة سابقاً والتي تبلغ 1.9%.

تُستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية لحساب الإنفاق على المعدات في قياس الناتج المحلي الإجمالي، وبالنظر إلى مراجعة يناير/ كانون الثاني، يتوقع الاقتصاديون استثمارات تجارية قوية في المعدات هذا الربع.

قال الخبير الاقتصادي في جيه بي مورجان في نيويورك، دانييل سيلفر، “نعتقد أن الإنفاق الحقيقي على المعدات يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو قوي في الربع الأول حتى مع الزيادات في الأسعار ذات الصلة والتي تعوض بعض المكاسب الاسمية.”