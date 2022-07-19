الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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أدنى مستويات مند 2020.. اليابان والصين تقلصان حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية

منذ ساعة واحدة
سندات الخزانة الأمريكية

سندات الخزانة الأمريكية

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أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين أن اليابان والصين قلصتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية في مايو أيار إلى أدنى مستويات في عدة أعوام.

وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأمريكية 1.211 تريليون دولار. وفي أبريل نيسان بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من الدين الحكومي الأمريكي هبطت إلى 980.8 مليار دولار في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2010 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار. وفي أبريل نيسان بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.

وقلًص ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية لسادس شهر على التوالي.

وبالرغم من أن الصين واليابان باعتا سندات خزانة أمريكية في مايو أيار فإن العوائد تراجعت. وبدأ عائد سندات الخزانة القياسية التي مدتها عشر سنوات شهر مايو أيار عند 2.996 بالمئة وانخفض حوالي 15 نقطة أساس إلى 2.844 بالمئة بحلول نهاية الشهر.

وهبط إجمالي الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.421 تريليون دولار في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 وانخفاضا من 7.455 تريليون دولار في أبريل نيسان.

وفي فئات أخرى من الأصول، باع الأجانب أسهما أمريكية بقيمة 9.15 مليار دولار في خامس شهر على التوالي من التخارج، بعد مبيعات بلغت 7.04 مليار دولار في أبريل نيسان.

واستقطبت سندات الشركات الأمريكية تدفقات في مايو أيار بلغت 4.46 مليار دولار مقارنة مع تدفقات بقيمة 22.5 مليار دولار في الشهر السابق. وكان الأجانب مشتريا صافيا لسندات الشركات الأمريكية لخمسة أشهر متتالية.

    المصدر :
  • رويترز

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