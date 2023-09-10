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أديس القابضة تبدأ التسويق لطرحها العام الأولي

منذ ساعتين
النفط

النفط

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بدأت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، الأحد التسويق لطرحها العام الأولي، إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال.

وأظهر إخطار للمستثمرين اليوم أن أديس تسعى لجمع ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 30 بالمئة في الشركة من خلال طرح أسهم.

كانت رويترز قد نقلت في نوفمبر\تشرين الثاني عن مصدرين مطلعين أن الطرح العام الأولي المزمع قد يجلب أكثر من مليار دولار.

وتنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 14 سبتمبر\أيلول. وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

    المصدر :
  • رويترز

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