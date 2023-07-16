أذربيجان: أرمينيا وروسيا لا تلتزمان بوقف إطلاق النار

أشارت أذربيجان إلى أنّ روسيا وأرمينيا لا تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورنو قرة باغ، وذلك بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوروبي لكل من أذربيجان وأرمينيا بالإحجام عن “العنف والتصريحات الحادة”.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت: “أرمينيا لا تلتزم بالكثير من بنود الاتفاق، وروسيا لا تضمن التنفيذ الكامل له في إطار التزاماتها”.

خاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بسبب ناجورنو قرة باغ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذه المنطقة جيب جبلي صغير يشكل جزءا من أذربيجان لكن يسكنه نحو 120 ألف أرمني.

وبعد قتال عنيف ووقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة روسية، سيطرت أذربيجان في 2020 على المناطق التي كان يسيطر عليها الأرمن في المنطقة وحولها.

وتجري أرمينيا وأذربيجان منذ ذلك الحين مناقشات من أجل التوصل لاتفاق سلام، تسعى روسيا من خلاله أيضا للاحتفاظ بدور قيادي ويركز فيه البلدان على الحدود وتسوية الخلافات حول المنطقة واستعادة العلاقات.

واستضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لإجراء محادثات في بروكسل بهدف إنهاء الأعمال القتالية المتواصل بين الجانبين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال ميشيل: “التقدم الحقيقي يعتمد على الخطوات التالية التي سيتعين اتخاذها في المستقبل القريب. وكمسألة ذات أولوية، يجب أن يتوقف العنف والخطاب الحاد من أجل توفير البيئة المناسبة لمحادثات السلام والتطبيع”.

وأضاف للصحافيين: “السكان على الأرض يحتاجون أولا وقبل أي شيء إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوقهم وأمنهم”.

وقال ميشيل إنه عبَّر أيضا عن تشجيع الاتحاد الأوروبي لأذربيجان للتحدث مباشرة مع الأرمن في ناجورنو قرة باغ من أجل زيادة الثقة بين الطرفين.

كما قالت روسيا السبت إنها مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي مع أرمينيا وأذربيجان على مستوى وزراء الخارجية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ذلك يمكن أن يتبعه قمة في موسكو للتوقيع على معاهدة سلام.