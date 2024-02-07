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أذربيجان.. إلهام علييف يتقدم السباق الانتخابي بنسبة 92.1 ‭%‬

منذ 56 دقيقة
الرئيس إلهام علييف

الرئيس إلهام علييف

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حقق الرئيس إلهام علييف تقدما كبيرا في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، بعد حصوله على 92.1 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في البلاد.

وتدخل أذربيجان منذ الأمس حالة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد المقررة غدا، وسط حالة اجماع بفوز الرئيس الحالي إلهام علييف بولاية جديدة، بل وبفارق كبير يفصله عن بقية المرشحين الستة، وفق مراقبين محليين وأجانب.

وتجري هذه الانتخابات وسط أعلى منسوب لشعبية علييف الذي يتولى الحكم في أذربيجان منذ 2003، وفي المقابل، مقاطعة من أحزاب المعارضة، التي تقول بأن النتائج محسومة سلفا.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، ستجرى الانتخابات في جميع أنحاء أذربيجان، بما في ذلك في إقليم قره باغ، وهذه هي ميزتها الرئيسة.

وفقا لدستور أذربيجان، يعدّ المرشح الذي حصل على نصف أصوات الناخبين المشاركين بالتصويت فائزا. وفي الانتخابات الأخيرة، كان إلهام علييف قد حصل على تأييد 86.22% من الناخبين بنسبة مشاركة بلغت 74.5%

    المصدر :
  • رويترز

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