أذربيجان: الإجراءاتها العسكرية في قرة باغ مستمرة بنجاح

قالت وزارة الدفاع في أذربيجان الأربعاء إن إجراءاتها العسكرية في منطقة قرة باغ مستمرة بنجاح.

وقالت الوزارة في بيان على تيليغرام “تم تحييد مواقع قتالية ومركبات عسكرية ومدفعية وتجهيزات صواريخ مضادة للطائرات ومحطات حرب إلكترونية وغيرها من المعدات العسكرية التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية”.

هذا وقال جيجام ستيبانيان‭‭‭ ‬‬‬محقق المعني بحقوق الإنسان التابع للانفصاليين في جيب ناجورنو قرة باغ الذي تهيمن عليه عرقية الأرمن الثلاثاء إن مدنيين قتلا وأصيب 11 شخصا في هجمات شنها جيش أذربيجان.

وأضاف أن ثمانية من المدنيين الجرحى من الأطفال.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل ندد الثلاثاء بالتصعيد العسكري في قرة باغ ودعا أذربيجان إلى وقف أنشطتها العسكرية الحالية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل منخرطا بشكل كامل في التوسط في الحوار بين أذربيجان وأرمينيا.