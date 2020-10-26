أذربيجان تتهم أرمينيا بـ”انتهاك الهدنة” في إقليم ناغورنو كاراباخ

اتهمت أذربيجان أرمينيا بـ”انتهاك جسيم” لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، الذي أعلن عنه ليل أمس الأحد برعاية أميركية.

في المقابل، نفت يريفان تلك الاتهامات، مؤكدة في الوقت عينه أن الجانب الأذربيجاني أطلق نيران المدفعية على مواقع القتال الشمالية الشرقية التابعة لجيش آرتساخ الدفاعي في حوالي الساعة 8:45 صباح اليوم.

ي حين شدد رئيس وزرائها نيكول ياشينين في تغريدة له الاثنين على تمسك بلاده بالحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل كامل، كما تم الاتفاق عليه في واشنطن.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد اعلن إن بلاده ساهمت اليوم في إجراء مفاوضات مكثفة مع وزيري الخارجية الأرميني والأذري للاقتراب من حل سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ.

وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وحكومتي أرمينيا وأذربيجان، أن وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية سيبدأ اعتبارا من صباح غد.

من جانبها، قالت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في الصراع، إنها ستجتمع مجددا في 29 تشرين الأول لمناقشة قضية الإقليم.