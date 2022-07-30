أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقعها قرب ناجورنو قرة باغ

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أذربيجان اتهمت أرمينيا السبت بقصف مواقعها القريبة من جيب ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه والذي تخوض الدولتان الجارتان قتالا متقطعا بسببه منذ 30 عاما.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إنها ردت على النيران بعد أن استخدمت أرمينيا المدفعية في مهاجمة قواتها في منطقتي لاشين وكالباجار إلى الغرب من الجيب.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الدفاع الأرمينية نفت من جانبها اتهامات أذربيجان لها.

وفي عام 2020 تحول النزاع على ناجورنو قرة باغ، الإقليم الجبلي الواقع في أذربيجان والذي يسيطر عليه سكان من عرقية الأرمن منذ التسعينيات، إلى حرب استمرت ستة أسابيع سيطر خلالها جيش أذربيجان على أجزاء من الإقليم.

واتفقت الدولتان على السعي إلى السلام بينهما وذلك بعد وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا لكنهما تتبادلان الاتهامات من وقت إلى آخر بإطلاق القذائف عبر الحدود.