أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع حدودية

لفتت وزارة الدفاع الأذرية إلى تعرض مواقعها على الحدود لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأرمني، إلا أن يريفان سارعت بالنفي مؤكدةً أن إعلان باكو مجرد “محاولة لخلق توتر على الحدود”.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان، في بيان على موقعها الإلكتروني: “الليلة الماضية، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية من مواقعها النار بشكل متقطع على مواقع الجيش الأذربيجاني”، مشيرةً إلى أنّ “وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في الاتجاهات المشار إليها اتخذت تدابير جوابية مناسبة”.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأرمنية، في بيان، “لم تفتح وحدات القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا النار في اتجاه المواقع الأذربيجانية، كما أن النشر اليومي لمثل هذه المعلومات الخاطئة من قبل وزارة الدفاع الأذربيجانية ليس أكثر من محاولة لخلق توتر على الحدود”.

وكانت أذربيجان قد اتهمت، الاثنين الماضي، الجانب الأرمني بخرق نظام وقف إطلاق النار، وقصف مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود.

وكانت اشتباكات على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية قد اندلعت ليلة 13 أيلول الماضي، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء التصعيد، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد استمر يومين.

كما توصلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لاتفاق يقضي بإرسال بعثة إلى أرمينيا برئاسة الأمين العام للمنظمة.