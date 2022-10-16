الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع حدودية

منذ 28 دقيقة
أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان وأرمينيا

A A A
طباعة المقال

لفتت وزارة الدفاع الأذرية إلى تعرض مواقعها على الحدود لإطلاق النار من قبل وحدات تابعة للجيش الأرمني، إلا أن يريفان سارعت بالنفي مؤكدةً أن إعلان باكو مجرد “محاولة لخلق توتر على الحدود”.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان، في بيان على موقعها الإلكتروني: “الليلة الماضية، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية من مواقعها النار بشكل متقطع على مواقع الجيش الأذربيجاني”، مشيرةً إلى أنّ “وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في الاتجاهات المشار إليها اتخذت تدابير جوابية مناسبة”.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأرمنية، في بيان، “لم تفتح وحدات القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا النار في اتجاه المواقع الأذربيجانية، كما أن النشر اليومي لمثل هذه المعلومات الخاطئة من قبل وزارة الدفاع الأذربيجانية ليس أكثر من محاولة لخلق توتر على الحدود”.

وكانت أذربيجان قد اتهمت، الاثنين الماضي، الجانب الأرمني بخرق نظام وقف إطلاق النار، وقصف مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود.

وكانت اشتباكات على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية قد اندلعت ليلة 13 أيلول الماضي، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء التصعيد، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد استمر يومين.

كما توصلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لاتفاق يقضي بإرسال بعثة إلى أرمينيا برئاسة الأمين العام للمنظمة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من أخبار العالم

علم مصر
مصر تنتهي من الاتفاق مع صندوق النقد على مكونات برنامجها
شركة غازبروم الروسية
روسيا تحذّر من فرض حد أقصى لأسعار الغاز الروسي
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت
بريطانيا.. وزير المالية الجديد يتعهد بإثبات قدرته على إصلاح الميزانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
رئيس الجمهورية ميشال عون
تغيير في برنامج مغادرة عون لقصر بعبدا
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!