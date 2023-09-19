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أذربيجان تحث المدنيين على مغادرة منطقة "قرة باغ"

منذ ساعة واحدة
الحدود الأرمنية

الحدود الأرمنية

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قالت وزارة الدفاع في أذربيجان الثلاثاء إن بوسع المدنيين مغادرة منطقة قرة باغ عبر الممرات الإنسانية التي أقيمت على طريق لاشين نحو أرمينيا وفي اتجاهات أخرى.

وحثت المدنيين على الابتعاد عما وصفتها بالأهداف العسكرية المشروعة التي تهاجمها قوات أذربيجانية في إطار عملية “مكافحة الإرهاب” التي تشنها باكو.

هذا وقالت أذربيجان، الثلاثاء 19\9\2023، إن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في منطقة ناجورنو قرة باغ، واتهمت “جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية” بزرعهما.

وأغلبية السكان في قرة باغ المعترف بها دوليا جزءا من أذربيجان من عرقية الأرمن، وانفصلت عن سيطرة باكو في أوائل التسعينيات بعد حرب.

واستعادت أذربيجان مساحات واسعة من الأراضي فيها وحولها في حرب عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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