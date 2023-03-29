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أذربيجان تحقق في "هجوم إرهابي" بعد إطلاق نار على نائب وإصابته

منذ ساعة واحدة
علم أذربيجان

علم أذربيجان

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قال جهاز أمن الدولة في أذربيجان، الأربعاء، إنه يحقق في “هجوم إرهابي” بعد إصابة نائب برلماني مناهض لإيران في هجوم بسلاح ناري في منزله.

وقالت الوكالة الأمنية في بيان إن النائب البرلماني فاضل مصطفى نُقل إلى مستشفى بعد إصابته في الكتف والفخذ من بندقية كلاشنيكوف مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت أن الإصابة لا تهدد حياته، وأنه تم فتح تحقيق جنائي لتحديد الجاني.

ونقل موقع حقين.إيه.زد الإخباري عن مصطفى (57 عاما) القول من المستشفى إنه أصيب برصاصتين بينما كان يقود سيارته إلى مرآب منزله.

وأشار جهاز أمن الدولة في بيانه إلى أن مصطفى معروف بآرائه المناهضة لإيران الجارة الجنوبية لأذربيجان.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران، التي تضم عددا كبيرا من عرقية الأذر في شمال غرب البلاد، في الأشهر القليلة الماضية. وفي يناير كانون الثاني أغلقت أذربيجان سفارتها في طهران بعد وقوع ما قالت إنه “هجوم إرهابي” أسفر عن مقتل رئيس الأمن بالسفارة.

وعززت أذربيجان علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل التي فتحت اليوم الأربعاء رسميا سفارتها في باكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي

    المصدر :
  • رويترز

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