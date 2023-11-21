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أذربيجان تدعو أرمينيا للمشاركة في محادثات سلام على الحدود بين البلدين

منذ 6 دقائق
أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان وأرمينيا

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دعت وزارة الخارجية في أذربيجان الثلاثاء أرمينيا للمشاركة في محادثات سلام قالت إنها قد تُجرى على الحدود بين البلدين أو في أي مكان آخر.

وحثت الوزارة أرمينيا، في بيان، على “تجنب أي تأجيلات جديدة بلا داع” واستئناف المفاوضات.

وقالت إن “مسؤولية استئناف عملية السلام، بما في ذلك اختيار مكان مقبول للطرفين أو اتخاذ قرار بالاجتماع على الحدود، تقع على عاتق الطرفين”.

وفي وقت سابق، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان إلهام علييف لرويترز إن المحادثات يجب أن تجرى على أساس ثنائي دون الحاجة إلى وساطة غربية.

وباءت بالفشل محاولات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإقناع الجانبين بالتوصل إلى اتفاق سلام فيما مضى.

وبعد ثلاثة عقود من الصراع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت أذربيجان في وضع قوي يسمح لها بالتفاوض على حل مناسب بعد استعادتها في سبتمبر أيلول لمنطقة قرة باغ التي عاش فيها الأرمن مستقلين عن باكو بحكم الأمر الواقع منذ انفصالهم في أوائل التسعينيات.

    المصدر :
  • رويترز

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