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أذربيجان تستنكر تصريحات "افترائية" لقائد القوات البرية الإيرانية

منذ 18 دقيقة
أذربيجان - إيران

أذربيجان - إيران

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استنكرت أذربيجان (الخميس 30-3-2023) ما وصفتها بأنها تصريحات “افترائية” من جانب قائد عسكري إيراني كبير، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين الجارتين الغنيتين بالنفط.

جاء ذلك بعد يوم من قول الأجهزة الأمنية الأذربيجانية إنها تحقق في “هجوم إرهابي” بعد إطلاق الرصاص على مشرع له آراء مناهضة لإيران بقوة وإصابته في منزله.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن كيومارس حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني قال إن أفرادا من جماعة تنظيم الدولة الإسلامية قاتلوا لصالح أذربيجان وما زالوا موجودين في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا “ليس له أساس وغير مقبول تماما. بوجه عام، لا توجد عناصر أجنبية على أرض أذربيجان”. ووصفت تصريحات حيدري بأنها “انحطاط وتشهير وافتراء”.

توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران، التي يعيش في شمال غربها عدد كبير من الأذربيجانيين، في الأشهر الأخيرة. وفي يناير كانون الثاني، أغلقت أذربيجان سفارتها في طهران في أعقاب ما قالت إنه “هجوم إرهابي” أسفر عن مقتل قائد الأمن بالسفارة.

كما أن باكو غير راضية عن بوادر لتحسن العلاقات بين إيران وأرمينيا، التي هُزمت في حرب عام 2020 ضد أذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه.

وشكا بيان وزارة الدفاع من أن طهران أخذت صف أرمينيا بوضوح.

وقال “اليوم لا يخفى على أحد أنه إذا كان لدى أرمينيا حليفان رئيسيان في العالم، ففرنسا أحدهما وإيران هي الآخر”.

    المصدر :
  • رويترز

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