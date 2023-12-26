الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أذربيجان تطرد دبلوماسيين فرنسيين

منذ ساعتين
علم أذربيجان

علم أذربيجان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان الثلاثاء أن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية شخصان غير مرغوب فيهما بسبب “سلوك لا يليق بوضعهما الدبلوماسي”.

وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الفرنسي لتقديم شكوى دون الكشف عن تفاصيل حول الواقعة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وفي وقت سابق قال شاهد من رويترز إن أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب على الحدود بينهما الأربعاء 13 من ديسمبر 2023، في خطوة نحو تطبيع العلاقات بعدما حققت أذربيجان انفراجة مهمة في الصراع المستمر بين البلدين منذ عقود.

ومن المتوقع أن تكون عملية التبادل تضمنت إطلاق أذربيجان سراح 32 أرمينيا تم أسر معظمهم في أواخر عام 2020.

وفي المقابل، سلمت أرمينيا جنديين من أذربيجان محتجزين منذ أبريل\نيسان 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أرمينيا وأذربيجان تبحثان أيضا سحب القوات من على الحدود المشتركة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وخاضت الدولتان الجارتان في جنوب القوقاز حربين في السنوات الثلاثين الماضية بشأن ناجورنو قرة باغ، وهي منطقة جبلية تشكل جزءا من أذربيجان، ولكن الأرمن العرقيون بها أطلقوا حركة للانفصال وأعلنوا الاستقلال فعليا في التسعينيات.

واستعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم مباغت في سبتمبر\أيلول، مما دفع معظم الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا إلى الفرار إلى أرمينيا.

وفي إعلان البلدين الأسبوع الماضي بشأن تبادل الأسرى المزمع، قالا إنهما “يؤكدان عزمهما تطبيع العلاقات والتوصل إلى معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة على الأراضي وسلامتها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسيرات
الجيش السوري يعلن إسقاط 8 مسيرات حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية
جثمان شهيد في خانيونس جنوب غزة
غزة تحت النار
وزارة الصحة في غزة: استشهاد نحو 21 ألفاً في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
نازحون يحصلون على حصة من الطعام في مدينة رفح في قطاع غزة - فرانس برس
غزة تحت النار
الخارجية الفلسطينية: نطالب بالإعلان رسمياً بأن قطاع غزة يعاني "مجاعة"

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تغتال رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا