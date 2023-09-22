أذربيجان تعتزم العفو عن مقاتلي قرة باغ

أعلن مستشار رئاسي لرويترز أن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قره باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وقال الأرمن العرقيون في ناجورنو قرة باغ أمس الخميس إنهم بحاجة إلى ضمانات أمنية قبل إلقاء أسلحتهم بعد أن أعلنت أذربيجان أنها أعادت المنطقة الانفصالية تحت سيطرتها بعد عملية عسكرية استمرت 24 ساعة.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف يوم الأربعاء إنه بفضل قبضته الحديدية باتت فكرة إقامة منطقة قره باغ العرقية الأرمنية جزءا من الماضي، وأضاف “سنحول قرة باغ إلى فردوس” في أذربيجان.

وقال حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية لرويترز إن باكو تعتزم إصدار عفو عن مقاتلي قرة باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم.

وأضاف “حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو”.

وقال إنه سيتم احترام حقوق الأرمن في قرة باغ كجزء من دمجهم في أذربيجان، وإنهم طلبوا مساعدات إنسانية وإمدادات من النفط والبنزين. وأعلن أنه سيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة.

وقره باغ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، لكن سكانها الأرمن المسيحيين حصلوا على استقلال فعلي منذ انفصالهم في حرب في التسعينيات مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة لقبول اللاجئين من ناجورنو قرة باغ.

وينذر إعلان أذربيجان استعادة السيطرة على ناجورنو قرة باغ بتحول آخر في التاريخ المضطرب للمنطقة الجبلية، والتي توالت عليها على مر القرون سيطرة الفرس والأتراك والروس والعثمانيين والاتحاد السوفيتي.