أذربيجان تعتقل أربعة زعماء أرمنيين وثلاثة‭‬ يصلون إلى أرمينيا

قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية الثلاثاء إن جهاز أمن الدولة اعتقل أربعة من الزعماء السابقين لمنطقة ناجورنو قرة باغ التي كان يسيطر عليها الأرمن سابقا وجرى نقلهم إلى العاصمة باكو.

وقالت وكالة الأنباء الأرمينية إن ثلاثة زعماء سابقين آخرين لقره باغ وصلوا بسلام إلى أرمينيا.

واستعادت أذربيجان سيطرتها على ناجورنو قرة باغ بعد ثلاثة عقود في عملية عسكرية خاطفة في 20 سبتمبر\أيلول، وتعهدت بمحاكمة القيادة الانفصالية “الإجرامية” التي قالت إنها سممت عقول السكان.

وتقريبا فر جميع سكان قرة باغ البالغ عددهم 120 ألف نسمة منذ ذلك الحين إلى أرمينيا، خوفا على سلامتهم، لكن أذربيجان ألقت القبض على روبن فاردانيان، الرئيس السابق لحكومة قرة باغ، وليفون مناتساكانيان، القائد السابق للجيش الانفصالي في ناجورنو قرة باغ، عند نقاط تفتيش حدودية.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية الثلاثاء إن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص كانوا يعرفون بأنهم رؤساء لناجورنو قرة باغ، وهم أركادي جوكاسيان، وباكو ساهاكيان، وأريك أروتيونيان، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السابق ديفيد إيشخانيان.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن أرتور أروتيونيان، وزير الدولة السابق، قوله إنه هو نفسه بالإضافة إلى كارين سركيسيان، وزير الداخلية السابق، وأرارات ملكونيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن في قرة باغ، جميعهم دخلوا أرمينيا اليوم الثلاثاء.

وقره باغ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن تم إدارتها باعتبارها دويلة انفصالية لعرقية الأرمن منذ التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.