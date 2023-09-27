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أذربيجان تعتقل مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن قرة باغ

منذ ساعة واحدة
علم أذربيجان

علم أذربيجان

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أكدت دائرة الحدود في أذربيجان، الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناجورنو قرة باغ الانفصالية، وذلك في أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.

وأضافت أن السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو وسلمته إلى أجهزة حكومية أخرى.

وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة قرة باغ الانفصالية بين نوفمبر تشرين الثاني 2022 وفبراير شباط 2023.

وأعلنت وزارة الصحة بأذربيجان الأربعاء أن البلاد فقدت 192 جنديا في العملية العسكرية التي جرت مؤخرا لاستعادة السيطرة على منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية.

فيما أفادت أرمينيا، الثلاثاء، أن 13350 لاجئاً وصلوا من إقليم ناجورنو قرة باغ ذي الغالبية الأرمنية، الذي سيطرت عليها أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: “حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 أيلول/سبتمبر (الثلاثاء) دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناجورنو قرة باغ “، مؤكدة أنها توفر المساكن لهم.

    المصدر :
  • رويترز

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