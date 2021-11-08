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أذربيجان تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

8 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 10:35 صباحًا
قره باغ

قره باغ

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افادت وزارة الخارجية الأذربيجانية بأن باكو جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، وتعتبر ضروريا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية حول إقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الانتصار في حرب قره باغ: “يعتمد أساس استراتيجية الرؤية طويلة الأجل لأذربيجان على ضمان السلام الثابت والتنمية والتقدم. إن أذربيجان جاهزة – مع الأخذ بعين الاعتبار إزالة واقع احتلال أراضيها – لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس المراعاة الشديدة لمبادئ القانون الدولي وخاصة فيما يخص السيادة ووحدة الأراضي وثبات الحدود الدولية”.

وأضاف أنه “من المهم تحقيق التنفيذ الكامل لأحكام البيانات الثلاثية” التي وقعها رؤساء كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير الماضي، وذلك لضمان السلام المقبل والأمن في المنطقة في المرحلة الجارية”.

وأكد البيان: “تتوقع أذربيجان أن ترد أرمينيا بشكل موضوعي على الخطوات التي اتخذتها في هذا الاتجاه”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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