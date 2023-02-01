أذربيجان تعلن اعتقال شبكة تجسس إيرانية

وسط توتر العلاقات بين باكو وطهران، أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، اعتقال أفراد في “شبكة تجسس إيرانية” من بينهم رجل الدين الشيعي مطلب باغيروف.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن وزارة الداخلية في البلاد تمكنت من اعتقال 39 شخصا ضمن شبكة التجسس الإيرانية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون “بأعمال تخريبية تحت ستار الشؤون الدينية في عمليات خاصة”.

وأوضحت الوكالة أن “هؤلاء الأشخاص، الذين تظاهروا بأنهم متدينون، نشروا دعاية لصالح إيران على الشبكات الاجتماعية وأساؤوا إلى حرية المعتقدات الدينية في أذربيجان”.

وأضافت: “هؤلاء الأشخاص يقومون بالفعل بالواجبات الموكلة إليهم من قبل الأجهزة الخاصة الإيرانية ويخالفون تقليد التسامح الذي نشأ في جمهورية أذربيجان”.

اعتقال مالك قناة مدعومة من إيران

كما أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الأربعاء، اعتقال مالك قناتَي “إنتر آز، وسلام نيوز” أثناء الحملة الأمنية التي تقوم بها ضد العناصر المرتبطين بإيران.

وقالت الوزارة إنها “نفذت عملية ضد شبكة التجسس الإيرانية وكان مطلب باغيروف المعروف باسم حاج مطلب من بين المعتقلين”.

وتوترت العلاقات بين إيران وأذربيجان منذ هجوم استهدف مبنى سفارة باكو في طهران يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل رئيس الفريق الأمني في السفارة.

وأغلقت باكو سفارتها في طهران وأجلت جميع الموظفين وعوائلهم من إيران يوم الأحد الماضي، بينما أبقت أذربيجان قنصليتها مفتوحة في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران.

إيران تعلق

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي إنه تم اتخاذ “إجراءات قضائية” فيما يتعلق بالهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان.

ووصف جهرمي في مؤتمر صحفي دوافع المهاجم بـ “القضايا الشخصية والعائلية”، مضيفا أن إيران ليست لديها مشكلة من حيث “ضمان أمن السفارات”.

ولم يوضح بهادري جهرمي تفاصيل “الإجراءات القضائية” للحكومة.