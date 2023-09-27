أذربيجان تقول إنها فقدت 192 جنديا في عملية قرة باغ

أعلنت وزارة الصحة بأذربيجان الأربعاء أن البلاد فقدت 192 جنديا في العملية العسكرية التي جرت مؤخرا لاستعادة السيطرة على منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية.

فيما أفادت أرمينيا، الثلاثاء، أن 13350 لاجئاً وصلوا من إقليم ناجورنو قرة باغ ذي الغالبية الأرمنية، الذي سيطرت عليها أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: “حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 أيلول/سبتمبر (الثلاثاء) دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناجورنو قرة باغ “، مؤكدة أنها توفر المساكن لهم.

والاثنين، أوقع انفجار مستودع وقود في ناجورنو قرة باغ 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من 280 جريحاً، كما أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية، الثلاثاء، وذلك في أوج موجة نزوح آلاف المدنيين الهاربين من وصول القوات الأذربيجانية.

وقالت السلطات الانفصالية في بيان: “للأسف، لم يتسن إنقاذ حياة 7 مرضى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة. وتم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي”.