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أذربيجان: نريد دمج أرمن قرة باغ سلميا

منذ ساعة واحدة
علم أذربيجان

علم أذربيجان

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قالت أذربيجان، الأربعاء، إنها تريد أن تدمج أفراد عرق الأرمن الموجودين بإقليم ناجورنو قرة باغ سلميا، وذلك بعد إجبارها القوات المدافعة عن الإقليم المتنازع عليه على الاستسلام في هجوم استمر 24 ساعة.

وذكر حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان خلال مؤتمر صحفي أن نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا. والإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود.

ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلا إن أي مشكلات يتعين حلها على الأرض.

ووافقت عرقية الأرمن في جيب ناجورنو قرة باغ الانفصالي على مقترح روسي لوقف إطلاق النار الأربعاء، وذلك بعد أن بدأت باكو هجوما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للسيطرة على الجيب مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

    المصدر :
  • رويترز

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