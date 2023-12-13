أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الأسرى على الحدود

قال شاهد من رويترز إن أذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب على الحدود بينهما الأربعاء، في خطوة نحو تطبيع العلاقات بعدما حققت أذربيجان انفراجة مهمة في الصراع المستمر بين البلدين منذ عقود.

ومن المتوقع أن تكون عملية التبادل تضمنت إطلاق أذربيجان سراح 32 أرمينيا تم أسر معظمهم في أواخر عام 2020.

وفي المقابل، سلمت أرمينيا جنديين من أذربيجان محتجزين منذ أبريل\نيسان 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أرمينيا وأذربيجان تبحثان أيضا سحب القوات من على الحدود المشتركة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وخاضت الدولتان الجارتان في جنوب القوقاز حربين في السنوات الثلاثين الماضية بشأن ناجورنو قرة باغ، وهي منطقة جبلية تشكل جزءا من أذربيجان، ولكن الأرمن العرقيون بها أطلقوا حركة للانفصال وأعلنوا الاستقلال فعليا في التسعينيات.

واستعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم مباغت في سبتمبر\أيلول، مما دفع معظم الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا إلى الفرار إلى أرمينيا.

وفي إعلان البلدين الأسبوع الماضي بشأن تبادل الأسرى المزمع، قالا إنهما “يؤكدان عزمهما تطبيع العلاقات والتوصل إلى معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة على الأراضي وسلامتها”.