أذربيجان: وصول وفد من الأرمن لإجراء محادثات بشأن قرة باغ

قالت الرئاسة في أذربيجان، الخميس، إن وفدا من عرق الأرمن وصل إلى بلدة يفلاخ لإجراء محادثات مع باكو.

وكانت أذربيجان قد قالت أمس الأربعاء إنها أوقفت عملياتها العسكرية في منطقة ناجورنو قرة باغ بعد أن أسفر نجاحها في ساحة القتال عن إجبار القوات الأرمينية الانفصالية على الموافقة على وقف لإطلاق النار يشمل إعادة السيطرة الكاملة إلى باكو على المنطقة.

وقالت أذربيجان، الأربعاء، إنها تريد أن تدمج أفراد عرق الأرمن الموجودين بإقليم ناجورنو قرة باغ سلميا، وذلك بعد إجبارها القوات المدافعة عن الإقليم المتنازع عليه على الاستسلام في هجوم استمر 24 ساعة.

وذكر حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان خلال مؤتمر صحفي أن نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا. والإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود.

ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلا إن أي مشكلات يتعين حلها على الأرض.