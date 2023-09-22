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الأرمن في قرة باغ: لم نعقد اتفاقا بعد مع أذربيجان

منذ 5 دقائق
علم أذربيجان وأرمينيا

علم أذربيجان وأرمينيا

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أعلن زعماء الأرمن العرقيين في إقليم ناغورنو قرة باغ الانفصالي، اليوم الجمعة، أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن للمحادثات مع أذربيجان بشأن الضمانات الأمنية المحتملة أو العفو الذي تقترحه باكو.

وقال ديفيد بابايان، مستشار صمويل شهرامانيان رئيس (جمهورية آرتساخ) المعلنة من جانب واحد والتي تسيطر على جزء من إقليم ناغورنو قره باغ لرويترز “لا يزال يتعين حل هذه المسائل… لا توجد نتائج ملموسة بعد”.

وشنت أذربيجان هجوما خاطفا هذا الأسبوع وأعلنت أنها استعادت السيطرة على قره باغ التي انفصل سكانها الأرمن العرقيون في حرب في التسعينيات.

وقال مستشار رئاسي لرويترز إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قرة باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وقال بابايان إنه تم التوصل إلى اتفاق لوصول قافلة إنسانية اليوم الجمعة عبر الطريق الذي يربط أرمينيا مع قرة باغ، والتي تحاصرها أذربيجان فعليا منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأضاف “الوضع صعب – المسائل الإنسانية بحاجة إلى حل. تم التوصل إلى اتفاق لقدوم قافلة إنسانية من أرمينيا عبر ممر لاتشين”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الأرمن في قرة باغ يتمكنون من التنقل، قال بابايان إنه ليس هناك تحركات واسعة النطاق للأشخاص لأن المنطقة كانت تحت الحصار فعليا.

وأضاف “ممر لاتشين لا يعمل كما ينبغي… في الوقت الحاضر، هناك مسائل أخرى تحتاج إلى حل”.

كما قال “الوضع صعب للغاية.. الناس جائعون، ليس هناك كهرباء ولا وقود، وهناك الكثير من النازحين”.

    المصدر :
  • رويترز

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